foto: A.P. Baclet (archivio)
Coppa Italia Eccellenza, recupero di Promozione/B: i risultati
Sono terminate 1-1 entrambe le partite previste nel pomeriggio in Coppa Italia Eccellenza e in Promozione.
Nel primo caso, Novoli e Taranto sono scese in campo per la prima giornata del triangolare di semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Vantaggio ospite al 15′ con gol di Brunetti, pareggio di Altamura allo stesso minuto della ripresa. Turno di riposo per il Gallipoli che l’11 dicembre ospiterà il Novoli.
Alle 18 il derby di Bisceglie, andata accoppiamenti eliminatori. Aggiornamento delle 20.40: risultato finale 1-1, gol di Bufi (U) al 23′, Mbodji (B) al 90+5′.
Uno a uno anche tra Terre di Acaya e Roca e Arboris Belli nel recupero della decima giornata. Vantaggio salentino col neo arrivato Baclet, ex Taviano, al 5′ del primo tempo, pareggio ospite a cinque minuti dalla fine con Raia. QUI la classifica aggiornata.