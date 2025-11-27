foto: M. Baroni (apr. '23)ph: Coribello/SalentoSport
LECCE – Arriva la “bestia nera” Baroni: da avversario al Via del Mare ha sempre vinto
Marco Baroni torna al Via del Mare per la terza volta da ex, questa volta da allenatore del Torino. Il tecnico fiorentino, vincitore col Lecce del campionato di Serie B 2021/22 e condottiero nella salvezza giallorossa nel successivo torneo di Serie A, da ex è già tornato due volte in Salento.
La prima col Verona, il 10 marzo 2024: vinsero i gialloblù grazie a un gol di Folorusnho. Fu l’ultimo atto di Roberto D’Aversa sulla panchina giallorossa in seguito a un periodo avaro di punti e alla testata rifilata in quella partita al calciatore scaligero Henry.
Baroni vinse a Lecce anche l’anno scorso con la Lazio, il 21 dicembre 2024: 1-2 gol di Castellanos nel recupero del primo tempo, poi momentaneo pareggio di Morente e rete di Marusic a tre dalla fine, con la squadra di Giampaolo costretta a giocare in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Guilbert al 46′.
Intanto il Lecce si è allenato oggi pomeriggio all’Acaya. Jean e Pierret in differenziato. Domani mattina altra seduta all’Acaya.