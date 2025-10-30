COPPA PUGLIA – Risultati ritorno primo turno e qualificate al secondo
Di seguito i risultati dell’andata del primo turno di Coppa Puglia.
(in grassetto le qualificate al secondo turno – IN AGGIORNAMENTO)
Audace Cagnano-Marconi Ischitella 5-3 (and. 4-1)
GC San Severo-Redheart Sannicandro 0-1 (and. 2-2)
Real San Giovanni-Virtus Sammarco 3-0 a tav.
AC Monte-San Giovanni Rotondo 0-2 (and. 1-5)
Real Zapponeta-Passionsport Manfredonia 3-0 a tav.
Uniti per Cerignola-Troia 0-1 (and. 2-3)
Sant’Agata di Puglia-Audace Ascoli S. 3-0 (and. 3-0)
Pol. Trani-Etra Barletta 2-2 (and. 1-1)
Virtus Molfetta-Eagles Bisceglie 0-3 a tav.
Soccer Ruvo-Molfetta Sportiva 0-3 a tav.
Academy Giovinazzo-Olimpia Bitonto 0-0 (and. 1-2)
La Bari Sportiva-Ideale Bari 2-0 (and. 1-2)
FC Capurso-Trianum 1-3 (and. 1-1)
Real Sannicandro-Bitetto 3-0 (and. 2-0)
FC Santeramo-Avanti Altamura 2-1 (and. 2-3)
Pro Gioia-Dimateam 1-1 (and. 4-0)
KC Conversano-Azzurri Castellana 3-0 a tav.
Fasano-Monospolis 5-3 dcr (and. 1-2)
Atl. Pezze-Soccer Team Fasano 6-0 (and. 2-6)
S. Vito-TAF Ceglie M. (and. 7-1) oggi h 17.30
Latiano-Cedas Avio Brindisi 4-1 (and. 1-1)
Real Cellino-Valesio S. Torchiarolo (and. 6-0) oggi h 15
San Donaci-Virtus San Pancrazio 1-2 (and. 1-2)
Real Mottola-Fortitudo AD 3-1 (and. sconfitta per entrambe 3-0)
Atl. Palagiano-G. Palagianello 3.0 a tav. (and. 6-0)
RS Crispiano-Pro Massafra 0-1 (and. 0-1)
Monteiasi-G. Cryos 0-3 a tav.
Carosino-San Giorgio 0-3 a tav.
V. Erchie-FC Manduria 1-3 (and. 2-2)
CD Avetrana-Don Bosco Manduria 1-2 (and. 1-0)
Veglie-Atl. Carmiano Magliano (and. 0-4) sospesa per scontri tra tifosi
Soleto-Pol. Martius 3-0 (and. 1-2)
G. Aradeo-Pol. Galatone 1-2 (and. 3-3)
SP Vernotico-Olympique Lecce 3-1 (and. 3-2)
Poggiardo 91-CD Poggiardo 1-1 (and. 2-0)
Soccer D. Parabita-Kale Polis Gallipoli (and. 2-3) oggi h 20
Ruffano-Spongano 4-0 (and. 1-0)
Capo di Leuca-CD Melissano 1-1 (and. 1-0)
Secondo turno: andata 12/11, ritorno 26/11.