CASARANO – La corsa in Coppa Italia finisce a Cerignola

Il Casarano saluta la Coppa Italia, sconfitto 2-1 dal Cerignola al “Monterisi”. Decisivo il micidiale uno-due dei padroni di casa poco prima dell’intervallo: al 44’ Gambale di testa sblocca il risultato su corner di Cretella, un minuto dopo Ruggiero approfitta di un errore difensivo e raddoppia con un pallonetto. Il primo tempo è tutto di marca gialloblù, con un super Bacchin a salvare più volte i rossazzurri dalle iniziative di uno scatenato Cretella, autentica spina nel fianco della retroguardia ospite.

Nella ripresa il Casarano prova a reagire con gli ingressi di Zanaboni e Logoluso, ma il Cerignola colpisce anche una traversa con Cretella e controlla il ritmo del match. Nel finale, in pieno recupero, Zanaboni accorcia le distanze trovando il 2-1, ma è troppo tardi per sperare nella rimonta. Cerignola meritatamente ai quarti, Casarano eliminato ma autore di una gara generosa.

Sabato sarà già campionato: alle 14.30 al “Capozza” sarà di scena il Monopoli.

—

IL TABELLINO

Cerignola (FG), stadio “Monterisi”

mercoledì 29/10/2025 ore 20.30

Coppa Italia Serie C 2025/26, 2° turno

A. CERIGNOLA-CASARANO 2-1

RETI: 42′ pt Gambale (CE), 45′ pt Ruggiero (CE), 48′ st Zanaboni (CA)

A. CERIGNOLA (4-3-3): Iliev; Todisco (38′ st Gasbarro), Cocorocchio, Spaltro; Parlato, Moreso, Cretella, Ballabile; Ruggiero (28′ st Sainz-Maza), Emmausso (38′ st Dabizas), Gambale (18′ st Cuppone). All. Maiuri.

CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Guastamacchia, Barone; Di Dio (1′ st Zanaboni), Logoluso, Lulic, Cajazzo (26′ st Millico); chiricò (33′ st Palumbo); Perez (26′ st Malagnino), Cerbone (18′ st Milicevic). All. Di Bari.

ARBITRO: Esposito di Napoli.