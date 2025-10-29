foto: P. Corvinoph: Coribello/SalentoSport
LECCE – 300 partite in Serie A da dirigente per Pantaleo Corvino: i numeri aggiornati
Con Lecce-Napoli di ieri sera, sono 300 le gare in A da direttore sportivo per Pantaleo Corvino.
Oltre mille le partite in carriera da dirigente tra Serie A, B, Coppe in 26 stagioni coi colori di Lecce, Fiorentina e Bologna.
I numeri aggiornati:
Serie A: 718 partite (300 col Lecce);
Serie B: 194 partite (152 col Lecce)
Coppa Italia: 72 partite (40 col Lecce)
Playoff: 6 partite (2 col Lecce)
Champions League: 18 partite;
Coppa Uefa: 16 partite;
Europa League: 8 partite
Per un totale di 1.032 partite nei professionisti.
A ciò si aggiungono due dati: i quattro campionati di Serie B vinti su cinque disputati (il non vinto è quello del Lecce, terminato in semifinale playoff nel 2020-21) e i dieci campionati di Serie C, per un totale di oltre 1.600 partite in carriera, partendo dalla Terza Categoria fino alla Champions League.