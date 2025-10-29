ATLETICA – La Due Mondi domina i Campionati regionali di Società di Molfetta

Due scudetti regionali e un secondo posto. L’Atletica Due Mondi mette il sigillo su una stagione straordinaria, confermandosi una delle realtà più solide e vincenti dell’atletica pugliese. Ai Campionati regionali di Società, andati in scena il 25 e 26 ottobre a Molfetta, la compagine salentina ha trionfato con grinta, cuore e un’organizzazione tecnica impeccabile.

Un successo dedicato alla memoria di Costantino Lanciano, padre di Francesca Lanciano, coordinatrice dell’Area Sud Salento, figura centrale nel percorso di crescita del club.

Due giorni di adrenalina, impegno e gioia autentica hanno premiato un lavoro costruito nel tempo, fatto di chilometri, sacrifici e programmazione. Alla base del successo, la visione del sodalizio salentino, che ha dato vita a due poli di coordinamento guidati con competenza dal prof. Vincenzo Africa (Area Nord Salento) e da Francesca Lanciano (Area Sud Salento).

Determinante anche il contributo dello staff tecnico: Sergio Solazzo (salti), Lorenzo Presicce (velocità e ostacoli), Stefano De Razza (mezzofondo), Mirko Vitali, Fabrizio Aniceto e Rocco De Giorgi. Un team che lavora in sinergia, puntando su scouting, formazione e crescita multidisciplinare. L’obiettivo è chiaro: affermarsi sempre di più anche nel settore Assoluti.

Il trionfo delle Cadette ha avuto il suo momento simbolico quando la capitana Irene De Giorgi (di San Pietro in Lama) ha sollevato la coppa. Una vittoria costruita sulla forza del gruppo e su una programmazione che ha coinvolto atlete da tutto il Salento. Un modello tecnico unico nel panorama regionale, capace di coprire tutte le discipline dell’atletica leggera grazie a un approccio multidisciplinare e inclusivo.

Le Campionesse Regionali Under 16: Swami Barlabà (Lequile), Mia Calogiuri (Cavallino), Irene De Giorgi (San Pietro in Lama), Martina De Pascali (San Pietro in Lama), Martina Dell’Aquila (Oria), Maria Greco (Lequile), Sara Petruzzi (Lecce), Giulia Maria Quarta (Lequile), Grecious Silvanus Sanga (Caprarica di Lecce), Adele Tavola (Lequile), Maria Vittoria Turco (Lequile).

Gli Under 14 maschili hanno rispettato i pronostici, imponendosi con autorità e chiudendo al primo posto del ranking regionale. Una prestazione di grande qualità che premia l’impegno e la costanza di giovani talenti in continua crescita.

I Campioni Regionali Under 14: Alessandro De Pascali (San Pietro in Lama), Ramon Della Bona (Lequile), Francesco Lato (Ruffano), Nicolas Mauri (Supersano), Giuseppe Meraglia (Ruffano), Mauro Pacella Coluccia (Lecce), Dario Pignoni (Lecce), Simone Rollo (Lecce),

Ettore Vetrugno (Novoli).

Contro ogni pronostico, le Ragazze dell’Atletica Due Mondi hanno conquistato uno splendido secondo posto, guidate dalla capitana Cristiana Cezzi (Lecce). Partite dalla quinta posizione, le salentine hanno dato prova di carattere e determinazione, arrendendosi solo alla forte formazione della Tommaso Assi Trani. Un argento che vale quanto un oro per qualità e spirito di squadra.

Le Vicecampionesse Regionali Under 14: Giulia Buscicchio (Lecce), Cristiana Cezzi (Lecce), Dea Coluccia (Miggiano), Fiona Della Bona (Lequile), Cristel Mauri (Supersano), Desirèe Pacella Coluccia (Lecce), Azzurra Perrone (Spongano), Zaira Santoro (Lecce), Giulia Suffianò (Lecce).

«Per noi è un grande orgoglio – affermano i dirigenti del club – poter coinvolgere ragazzi e ragazze provenienti da tutto il territorio. I nostri centri di coordinamento, presenti in diverse aree del Salento, ci permettono di essere una rappresentanza autentica di un’intera comunità».

Un progetto sportivo e umano che continua a crescere, unendo il Salento sotto i colori dell’Atletica Due Mondi: una squadra, mille cuori, un solo grande sogno.