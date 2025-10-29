AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 1ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 2
FATAC Scorrano-Poggiardo n.d.
Pol. Uxentum-Salento Over Seclì 1-7
Presicce Acquarica-City Gas Revolution 4-2
C.D. Melissano-FC Galatone 0-1
E. Coluccia Cutrofiano-Salve/Morciano 3-1
Galatone Romidò-Aradeo 5-5
Atl. Ascla Tiggiano-Alixias 0-0
CLASSIFICA
Fc Galatone 6
Alixias 4
E. Coluccia Cutrofiano 4
Fatac Scorrano 3
Poggiardo 3
Salento Over Seclì 3
C.D. Melissano 3
Fc Castrignano 3
Presicce-Acquarica 3
Atl. Ascla Tiggiano 2
Aradeo 1
Galatone Romidò 1
City Gas Revolution 0
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 3
FC Galatone-Alixias 31.10 h 20.30
Atl. Ascla Tiggiano-Salento Over Seclì 31.10 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Fatac Scorrano 03.11 h 20.30
Galatone Romidò-Castrignano 03.11 h 20.30
Aradeo-City Gas Revolution 03.11 h 20.30
Salve/Morciano-Poggiardo 03.11 h 20.30
C.D. Melissano-Pol. Uxentum 03.11 h 20.30
Riposa: Presicce Acquarica
Recupero giornata 2: Fatac Scorrano-Poggiardo 12.11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
4 RETI: I. Pinzi (Salento Over Seclì);
3 RETI: A. Attanasi (Galatone ROmidò), D.A. Strambaci (Poggiardo), G. Filoni (C.D. Melissano), M. Scarlino (City Gas Revolution), V. Giuri (Aradeo);
(…)