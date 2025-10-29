Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 26.10.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 26 ottobre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Cristian Guarino (2); Mattia Millardi (1)
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Gianmaria Gatto (2)
CD AVETRANA: Brice Nanou Tonnessea (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Mattia Carrozza (1)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO: Gaetano Mele (1)
V. SAN PANCRAZIO: Jonathan Carati (4); Vito Macchia (4)
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE: Vito Falconieri (1)
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE: Antonio Lacirignola (2); Giuseppe Angiulli (1)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Giandomenico Attorre (dir., fino al 29/11/25); Mattia Coli (2)
REAL SANNICANDRO: Andrea Ettorre (all., fino al 29/11/25)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Francesco Di Napoli (4)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Manuel Minnella (dir., fino al 30/12/25); Alessio Minnella (4)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Benjamin Tsoyi (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI: Diego V. Saracino (1)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: