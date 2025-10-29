ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 26.10.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 26 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Lucas V. Viana Prati (4); Donato Lenoci (3)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Alberto Giuliatto (all., fino al 06/11/25)
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT: Francesco P. Scopece (dir., fino al 06/11/25); Carlo Senatore (1)
GALATINA: Andrea Caroppo (3); Noel Arnesano (2)
GALLIPOLI: Lautaro G. Menendez (1)
N. SPINAZZOLA: Vincenzo Zingaro (1)
NOVOLI: Ammenda di 300 euro
POLIMNIA:
S. MASSAFRA: Una gara a porte chiuse (Durante la sostituzione di un tesserato avversario, propri sostenitori intonavano cori razzisti all’indirizzo del predetto, rinnovandoli mentre il calciatore si dirigeva verso il tunnel degli spogliatoi. Nella circostanza lo colpivano con getti d’acqua); ammenda di 100 euro; Graziano Secondo (1)
TARANTO: Juan M. Etchegoyen (1)
TAURISANO: Ammenda di 200 euro
UC BISCEGLIE: Mohammed Saani (1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Federico Daniele (1)
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO: Salvatore Rochira (dir., fino al 30/11/25); Amadou Kaba (1)
COPERTINO: Alessandro Bruno (1)
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Francesco Plevi (2)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: