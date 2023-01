COPPA PUGLIA – I risultati dell’andata degli ottavi di finale

Nel pomeriggio sono scese in campo sedici squadre tra Prima e Seconda Categoria pugliese per disputare le gare d’andata degli ottavi di Coppa Puglia.

Vittorie casalinghe per Audace Barletta sul Canusium, per il Real Sannicandro sulla Virtus Bisceglie, per il Santeramo sul Real Putignano, per la Fabrizio Miccoli sul Vernole; colpi esterni per Audace Cagnano sul campo del San Severo, per il Grottaglie sul campo dei Ragazzi Sprint Crispiano e del Galatina sul campo del Poggiardo. Unico pareggio, quello tra Real Carovigno e Don Bosco Manduria.

Di seguito i risultati:

GC San Severo-Audace Cagnano 2-4

Audace Barletta-Canusium 3-2

Real Sannicandro-Virtus Bisceglie 1-0

FC Santeramo-Real Putignano 4-0

Real Carovigno-Don Bosco Manduria 2-2

Ragazzi Sprint Crispiano-Grottaglie 1-3

Fabrizio Miccoli-Vernole 3-1

Città di Poggiardo-Galatina 0-3

Le partite di ritorno saranno disputate il prossimo 25 gennaio a campi invertiti.