LECCE – Allenamento all’Acaya, out Pongracic, due in differenziato

Antivigilia di Lecce-Milan. Il gruppo di Marco Baroni si è allenato stamani all’Acaya Golf & Resort per una singola seduta tecnico-tattica. Era assente Marin Pongracic, che è tornato in Croazia per farsi curare dall’acciacco rimediato nell’amichevole di fine anno contro l’Udinese. Si sono allenati a parte sia Assan Ceesay, sia Kastriot Dermaku, che deve ancora recuperare appieno da una dolenzia al ginocchio destro. Qualora recuperasse, comunque, l’attaccante partirebbe dalla panchina, giacché mister Baroni sembra voler riconfermare piena fiducia a Lorenzo Colombo, motivato ancora di più dall’affrontare la sua squadra del cuore, nonché detentrice del suo cartellino.

Non ci sono altre defezioni: al centro del campo, tornerà a vestire la fascia di capitano Morten Hjulmand, che ha scontato la squalifica di una giornata. Domani è in programma la rifinitura. Alle 12.40, la consueta conferenza stampa pre-gara di mister Baroni.

La partita sarà diretta dall’internazionale Orsato di Schio.

L’ultimo Lecce-Milan è datato 22 giugno 2020: vinsero i rossoneri per 1-4 con reti di Castillejo, momentaneo pareggio di Mancosu su rigore, poi Bonaventura, Rebic e Leao. Il Lecce non batte il Milan tra le mura amiche dal 1° aprile 2006, 1-0 rete di Konan.