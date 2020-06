LIVE! LECCE-MILAN, il tabellino

Il Cutrofiano Volley difenderà i colori del Salento e della Puglia in Serie A per la terza stagione consecutiva. Una notizia molto attesa ma di certo non scontata, in un periodo come quello attuale. “Inutile nascondere le difficoltà incontrate – si legge in una nota del club -, per questo il traguardo dell’iscrizione al campionato…