LECCE – Colombo, con il Milan una sfida che pesa: “Non sarà come le altre. Ed in caso di gol…”

Va avanti il lavoro del Lecce in vista del prossimo appuntamento di campionato con il Milan. I giallorossi hanno svolto una singola sessione d’allenamento ad Acaya dovendo fare a meno degli acciaccati Dermaku e Ceesay (stop per un fastidio al ginocchio destro) che hanno lavorato in differenziato, oltre a Pongracic volato in Germania per curare il problema alla caviglia. Pienamente recuperati invece Banda ed Helgason.

Quest’oggi ha inoltre parlato in conferenza stampa l’attaccante Lorenzo Colombo. La prossima con il Milan per lui non sarà una gara come le altre: “Questa partita per me pesa tanto, vale tanto. Ho un passato in rossonero e ci tengo a fare bene ma come ci tengo in tutte le altre partite. Se segno esulto? Penso di no”.

Il giovane vive un momento positivo dopo un inizio difficile: “C’è stata una svolta psicologica, ho saputo affrontare le difficoltà dei primi mesi, ho iniziato a conoscere l’ambiente e quando mi è sembrato più familiare e il lavoro ha iniziato a ripagare ho dato questa svolta”.

Sulla sua parabola: “Ho sempre avuto in testa l’obiettivo di poter dire la mia nel calcio dei grandi e poter ambire a giocare in Serie A. Ci ho sempre creduto. Anche la mentalità mi ha aiutato molto secondo me, ogni cosa che faccio voglio farla al meglio. Studio i migliori, i più bravi e provo a raggiungerli. Non mi sono mai accontentato. Per ora sono arrivato qui, poi il futuro parlerà. Il mio obiettivo resta quello di dimostrare di meritarmi la categoria”.

Infine, la classifica: “Siamo sotto gli occhi di tutti, stiamo facendo un grande campionato. E lo notano anche i tifosi, diamo l’anima ogni partita. Il nostro lavoro sia la base di tutto questo e mancano ancora tante partite e bisogna ancora battere il ferro. Non ci accontenteremo mai”.