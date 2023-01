Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo, gare del 08.01.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’8 gennaio in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA:

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI: Diego Bernardo (1)

GALATINA:

P. GALATONE: Marco Tarantino (dir., fino al 19-01-23); Alessandro Nico (1)

R. REFUGEES: Bakary Diagouraga (1); Mamadou Diop (1)

RUFFANO:

SD PARABITA: Andrea Marrella (1); Luigi Schito (1)

SECLÌ:

VERNOLE:

VIRTUS LECCE:

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO:

F. MONTERONI:

G. ARADEO: Stefano Napoli (1)

KP GALLIPOLI:

MELPIGNANO: Adriano Papadia (all., fino al 12-02-23)

P. BAGNOLO: Antonio Pedio (dir., fino al 12-02-23)

POGGIARDO: Manuel Minnella (dir., fino al 12-02-23)

REAL NEVIANO:

SG SURBO: Roberto Carlà (all., fino al 12-02-23); Diego Mento (1)

SOLETO: Davide Carati (all., fino al 12-02-23)

SP VERNOTICO:

TRICASE:

V. SAN PANCRAZIO: Ammenda di 100 euro; Cataldo Spagnolo (med., fino al 12-02-23)

VS TORCHIAROLO: Diego Guerazzi (dir., fino al 12-02-23)