Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 08.01.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 8 gennaio in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI:

AVETRANA:

CASTELLANETA:

CD GALLIPOLI:

GALLIPOLI F.:

GINOSA:

MANDURIA: Salvatore D’Arcante (1)

NOVOLI: Alessandro Capone (1)

OSTUNI: Sebastiano Zito (2)

OTRANTO: Andrea Frisco (1)

S. MASSAFRA: Luca Ribezzi (5)

UGENTO: Ammenda di 100 euro

VIRTUS MATINO:

S. Massafra-Manduria: risultato (2-1) sub iudice per via del preannuncio di ricorso da parte del Manduria.

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA:

ATL. RACALE: Fausto Schirinzi (dir., fino al 19-01-23); Guillermo Fernandez (2), Agustin Melono (1)

ATL. TRICASE: Ammenda di 150 euro

BRILLA CAMPI: Oscar Cristiano Greco (6)

CEDAS AVIO BR: Manuel Boscaini (1), Andrea Manta (1)

CEGLIE:

COPERTINO: Ammenda di 200 euro

G. MELENDUGNO:

LEVERANO:

MESAGNE: Gianluca Borromeo (1)

TALSANO:

TAURISANO: Ivan Galati (1)

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE: Ammenda di 150 euro