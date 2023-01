ATLETICA – A Collepasso la “Festa dell’Atletica Salentina 2022”: bilancio, programmi, criticità

Si è svolta a Collepasso, giovedì scorso, la “Festa dell’Atletica Salentina 2022”, allo scopo di tracciare un bilancio sportivo dell’anno appena chiuso, ma anche per illustrare i progetti per la nuova stagione.

Hanno partecipato, oltre alle autorità politiche locali e a quelle federali, gli atleti e le società che si sono distinte nella scorsa stagione.

Sono intervenuti, tra gli altri, il consigliere regionale FIDAL Sergio Perchia, il fiduciario tecnico provinciale Saverio Sabina, il presidente del comitato provinciale FIDAL Roberto Perrone e il fiduciario provinciale giudici di gara Angelo Giaffreda. Sono stati snocciolati, dati alla mano, i risultati dei progetti provinciali e le migliori prestazioni che hanno caratterizzato il 2022 e che hanno reso l’anno appena trascorso una stagione da incorniciare, per numero di atleti tesserati e gare organizzate.

“Tanto è stato fatto, ma, – come sottolinea Perrone – molto resta ancora da fare, a partire dal colmare la lacuna dell’impiantistica. L’unico impianto in provincia è quello di Lecce che, purtroppo, non è sufficiente a rispondere al fabbisogno di un movimento in costante crescita, con numeri di gran lunga superiori rispetto ad aree che godono di un’impiantistica più capillare e all’avanguardia”.

È stata poi formulata la proposta di poter avanzare dei progetti riguardanti le categorie giovanili, allo scopo di mantenere sul territorio le qualità tecniche espresse, evitandone la dispersione in altre province o regioni.

“Per essere maggiormente incisivi e superare le criticità incontrate – si legge nella nota Fidal Lecce -, sarebbe auspicabile avviare una riflessione seria ed un’importante opera di sensibilizzazione e coinvolgimento delle istituzioni. Al netto di ciò, il bilancio per il 2022 non può che essere positivo e lascia ben sperare per il futuro del movimento”.