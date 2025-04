COPPA PUGLIA – Rimonta sul Capo di Leuca completata, il Don Bosco Manduria è la prima finalista

Si ferma in semifinale il cammino del Capo di Leuca in Coppa Puglia. Dopo il successo per 1-0 colto in casa nella gara d’andata, il Don Bosco Manduria ha ribaltato il punteggio nella sfida di ritorno, giocatasi ieri pomeriggio a Manduria imponendosi per 2-0.

Le reti: al 34′ del primo tempo, De La Mata, con un colpo di testa; al 34′ della ripresa, Zaccaria, con un tiro dai venti metri.

Il Don Bosco, ora, attenderà di conoscere il nome dell’avversario che uscirà dalla semifinale di ritorno tra Trivianum (Triggiano) e Canusium (Canosa); all’andata vinse in casa il Canosa per 1-0. Si giocherà domenica 27 aprile alle ore 16.