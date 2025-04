PROMOZIONE – TFT, mano pesante sul Grottaglie: la nuova classifica

Penalizzazione in corso d’opera anche per il Grottaglie, Promozione girone B. Il Trubunale Federale Territoriale ha comminato al club tarantino quattro punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione; l’ammenda di 900 euro e l’inibizione, alla presidente Simona Lomartire, per nove mesi.

Il Grottaglie scivola così al penultimo posto a 18 punti. La nuova classifica:

Taurisano 67

Otranto 66

Leverano 61

Terre di Acaya e Roca 60

V. Matino 59

A. Toma Maglie 57

Sava 51

Trepuzzi 44

Carovigno 36

Copertino 36

R. Putignano 33

V. Locorotondo 32

Mesagne 26

RS Crispiano 26

R. Refugees 25 (-18)

Atl. Tricase 21

Grottaglie 18 (-4)

Veglie 10