ECCELLENZA – Altra mazzata per il Manduria dal TFT: la nuova classifica

Altra mazzata per l’UG Manduria dal Trubunale Federale Territoriale. Anche il secondo deferimento che vedeva in causa il club messapico si è chiuso con una pesante penalizzazione per la società messapica: altri cinque punti in meno in classifica; 1.500 euro di ammenda da pagare e altri 15 mesi di inibizione per Fabio Di Maggio, presidente del sodalizio.

Nella sentenza del 14 aprile, il Manduria era stato penalizzato di quattro punti e Di Maggio inibito per nove mesi.

La classifica dunque vede retrocedere il Manduria a 44 punti, così come il Brilla Campi ma il club leccese è in vantaggio rispetto agli avversari per la miglior differenza reti negli scontri diretti, avendo vinto in casa per 4-0 e perso a Manduria per 3-0.

Per la regola dei sette punti, dunque, il Manduria è retrocesso al pari di Brilla Campi, Molfetta, Corato, Ginosa e Arboris Belli.

BARLETTA 83

GALATINA 69

POLIMNIA 67

BISCEGLIE 65

CANOSA 63

ACQUAVIVA 62

SPINAZZOLA 55

GALLIPOLI 55

S. MASSAFRA 54

BITONTO 54

NOVOLI 54

UC BISCEGLIE 53

RACALE 52

FOGGIA INCEDIT 52

BRILLA CAMPI 44

MANDURIA 44

CORATO 41

MOLFETTA 24

GINOSA 19

ARBORIS BELLI 15