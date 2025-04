LECCE – Solo due vittorie in casa Atalanta, ma c’è un 25 Aprile storico negli archivi…

Anche ventun’anni fa il Lecce si apprestava ad una sfida sulla carta terribile. In quel campionato 2003/04, nel sacro giorno della Liberazione, i giallorossi erano di turno a Torino sponda Juventus, con l’obbligo di cercare di fare più punti possibile, dato che la distanza di sicurezza sulla zona retrocessione era di sole quattro lunghezze a quattro giornate dalla fine.

Ebbene, il Lecce di punti ne fece addirittura tre, in una delle gare entrate di diritto nella storia del club salentino. Il punteggio sul tabellone, al triplice fischio, fu: Juventus 3 – Lecce 4 con reti salentine di Franceschini, doppietta di Konan e gol di Chevanton. A fine torneo, poi, il Lecce di Delio Rossi si salvò in carrozza chiudendo con 41 punti e un +9 sulla quartultima.

Che il 25 Aprile sia di buon auspicio alle sorti della squadra di Marco Giampaolo? Chissà, lo si spera ardentemente, vista la difficilissima posizione di classifica oggi occupata da Baschirotto e soci.

Atalanta-Lecce, di certo, non è una classicissima del calcio italiano ma sono ben 25 i precedenti giocati tra le due squadre in terra bergamasca. Netta la supremazia nerazzurra con 15 vittorie contro le sole due degli ospiti e otto pareggi. Tra i pochi squilli leccesi a Bergamo, impossibile non ricordare il rocambolesco 3-4 della stagione 1993/94: una partita folle con gol vittoria di Ayew proprio al 90′.

L’ultima vittoria del Lecce in casa dell’Atalanta risale invece al 19 febbraio 2023 con un 2-1 firmato da una prestazione grintosa e concreta, in pieno stile baroniano, griffata dalle reti di Ceesay e Blin e gol bandiera atalantino di Hojlund. Purtroppo, dopo quella partita, arrivarono ben sei sconfitte di fila per i giallorossi, poi salvi nel glorioso pomeriggio di Monza.