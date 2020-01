COPPA PUGLIA – Il quadro (parziale) dell’andata dei quarti di finale

Si sono giocati oggi pomeriggio tre dei quattro quarti di finale d’andata di Coppa Puglia 2019/20. Pareggio con gol nel derby tarantino tra Massafra e Don Bosco Manduria; vittorie interne, entrambe per 2-0, per la Polimnia sull’Arboris Belli e per il Lucera sul Real Zapponeta.

L’ultima sfida, quella tutta salentina tra il Galatina e la Goleador Melendugno, è stata posticipata al 6 febbraio prossimo, ore 15, per via dell’incidente di cui è stato vittima il calciatore Eros Stajano, tesserato col club biancostellato.

Il riepilogo:

Massafra-Don Bosco Manduria 1-1

31′ pt De Comite (MAS), 45′ pt Gennari (DB)

Polimnia-Arboris Belli 2-0

28′ pt De Donato, 13′ st Schirone

Lucera-Real Zapponeta 2-0

1′ Mamah rig., 90+2′ Di Gioia



Galatina-Melendugno: 6 febbraio ore 15

–

Le gare di ritorno sono previste, a campi invertiti, per il 13 febbraio prossimo.