PROMOZIONE – Coppa Italia, ufficiali gli accoppiamenti. Arbitra insultata a Sava, la decisione del Giudice sportivo

La gara della 20esima giornata del torneo di Promozione pugliese girone B tra Novoli e Veglie, interrotta al 28′ del primo tempo sul punteggio di 2-0 per pioggia, si porterà a termine giovedì prossimo, 6 febbraio, a partire dalle ore 15.

Nel Comunicato ufficiale odierno della Lnd Puglia, inoltre, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia Promozione del 13 e 27 febbraio prossimi. Nel match d’andata il Sava ospiterà l’Atletico Racale e la Vigor Bitritto riceverà la United Sly. Fischio d’inizio alle ore 15.

Il Giudice sportivo, infine, si è espresso sulla gara tra Sava e Crispiano, under 15 Giovanissimi Regionali, durante la quale l’arbitra designata, una ragazza appena sedicenne, è stata oggetto di alcuni improperi provenienti dagli spalti, da parte di alcuni spettatori presenti alla partita. La società ospitante, che, con delle note ufficiali, ha stigmatizzato l’episodio, ribadendo che, i soggetti in causa non fossero suoi tesserati, sarà costretta a giocare il prossimo turno a porte chiuse e a pagare un’ammenda di 200 euro. Queste le motivazioni: “Propri tifosi rivolgevano frasi ingiuriose e altamente offensive nei confronti dell’arbitro. Tali frasi a sfondo sessista venivano proferite per l’intera gara nonostante l’intervento del dirigente della squadra ospitata”.