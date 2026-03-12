COPPA PUGLIA – Il punto sul quarto turno: ci sono già due semifinaliste

Dalla disputa delle gare di ritorno di due dei tre accoppiamenti preliminari per il quarto turno sono emersi i nomi delle prime due squadre qualificate alle semifinali di Coppa Puglia 2025/26. Sono Etra Barletta e Triggiano che ieri hanno eliminato, rispettivamente, Red Heart Sannicandro (2-2 il ritorno dopo il 4-1 per l’Etra all’andata) e il Real Mottola (3-3 il ritorno, 1-1 all’andata, passa il Triggiano per maggior numero di gol segnati in trasferta).

Ieri si è giocato anche il match di andata dell’accoppiamento tra Ruffano e San Pietro Vernotico, vinto dai granata per 2-0. Gara di ritorno a San Pietro prevista per il 25 marzo.

Sempre il 25 marzo si chiuderà il triangolare eliminatorio che vede in ballo FC Manduria, San Vito e DB Manduria. Ieri gara 2 con la vittoria esterna (2-3) del DB Manduria sul campo del San Vito; riposo per il FC Manduria che, nel primo match, aveva travolto il San Vito per 5-1. Si chiuderà il triangolare, dunque, col derby di Manduria tra Don Bosco e Football Club: entrambe a 3 punti ma al FC basta anche un pari per tagliare il traguardo delle semifinali.