PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 27ª giornata
Dopo 27 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
20 RETI: Pignataro (Squinzano);
17 RETI: Espindola (Acaya e Roca);
16 RETI: Sanyang (Leverano);
12 RETI: Ancora (Squinzano), Afrune (P. Bagnolo);
11 RETI: Laena (Leverano), Iurato (F. Taviano);
9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Manta Andrea (Mesagne), Colucci (R. Putignano), Siverio Perez (Manduria), Bari (Ostuni), Ruibal (Atl. Tricase), Manisi (6 F. Taviano, 3 Atl. Tricase), Baclet (2 F. Taviano, 7 Acaya e Roca);
8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Fatty (4 Copertino, 4 Mesagne);
7 RETI: Gennari (F. Taviano), Sowe (Ostuni), Novelli (R. Putignano), Mastronardi (V. Locorotondo), Cilenti (Manduria), Momar Thiam (Ostuni), Lorusso (Atl. Tricase), Romanazzo (V. Locorotondo);
6 RETI: Nestola (Copertino), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Diop Idrissa (1 P, Bagnolo, 5 V. Matino), Telesca (Ginosa), Cocciolo (Squinzano);
5 RETI: Faccini (Ginosa), Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Cecchin (Manduria), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Almeyra (Acaya e Roca), Di Giulio (Carovigno), Pasculli (Leverano), Fabiano (Sava), Secka (Ginosa), De Carlo (Mesagne), Mirizzi (Sava), Diop Mamadou (Mesagne);
4 RETI: Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Molina (Ginosa), Daugenti (R. Putignano), Laera (R. Putignano), Semeraro (Ostuni), De Pasquale (Ostuni), Richella (Sava), Garcia Coronado (V. Matino), Mbaki (Mesagne), Longo L. (Arboris Belli), Piccinno (Acaya e Roca), Frumento (Ostuni), Quarta Chr. (Squinzano), Stella (Copertino), Castrì (F. Taviano);
3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Amico (Atl. Tricase), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Maiolo (Atl. Tricase), Fornaro Dom. (R. Putignano), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi), Natale J. (V. Locorotondo), Iaia S. (Squinzano), Giannuzzi (1 F. Taviano, 2 V. Matino), Ciriolo (V. Matino), Perrone Mattia (Carovigno), Maraschio (Acaya e Roca), Porpora (Acaya e Roca), Villani Gio. (Ginosa), Ferreyra (Arboris Belli);
2 RETI: 40 calciatori;
UNA RETE: 91 calciatori