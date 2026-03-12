ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo il 33ª turno
Dopo 33 giornate (32 effettivamente giocate) del campionato di Eccellenza Pugliese questa è la classifica marcatori:
18 RETI: Losavio (Taranto);
16 RETI: Di Piazza (Canosa);
13 RETI: Barbero (Racale), Mingiano (Taurisano), Lopez (Bisceglie);
12 RETI: Oltremarini (A. Toma Maglie), Senè (Bisceglie), Russo Nicola (S. Massafra);
11 RETI: Rivadero (Ugento);
10 RETI: Aguilera (2 Canosa, 8 Taranto), Guglielmi (Acquaviva), Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto);
9 RETI: Ramos (UC Bisceglie), Saraniti (Brindisi), Burzio (Brindisi), Lavopa (Bisceglie), Fucci (Acquaviva);
8 RETI: Bonicelli (UC Bisceglie), Ferrari (Brindisi), Ingredda (2 Polimnia, 6 N. Spinazzola), Garcia Dylan (Acquaviva);
7 RETI: Mancarella (Novoli), Serafino (5 Polimnia, 2 Toma Maglie), Colonna (N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie);
6 RETI: Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Cavaliere (Brilla Campi), Saani (UC Bisceglie), Russo Sante (Taranto), Citro (Bisceglie), Marti (Brilla Campi);
5 RETI: Pelosi (Bitonto), Zinetti (UC Bisceglie), Ferreira L. (Novoli), Amoroso (Bisceglie), Sosa (3. S. Massafra, 2 Novoli), Strambelli (Canosa), Pirretti (Racale), Cordary (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Carrozzo G. (3 Ugento, 2 Novoli), Calò (Brilla Campi), Maiolo (Taurisano), Taccogna (Bisceglie), Sanchez J. (Brindisi), Kordic (S. Massafra), Goh (Acquaviva);
4 RETI: Lamacchia (Canosa), Imoh (Taranto), Capobianco (V. Mola), D’Elia (UC Bisceglie), Galan (Racale), Ferrero (N. Spinazzola), Mariano (Brilla Campi), Marzio (3 Gallipoli, 1 Ugento), Alfarano (A. Toma Maglie), Rotondo (1 Bitonto, 3 Canosa), Caputo Marco (UC Bisceglie), Castro (3 Bisceglie, 1 Canosa), Cutrone (Bitonto), Bernaola (Brindisi), Croce (Canosa), Maffei (Bisceglie), Dammacco (1 Taranto, 3 Bisceglie);
3 RETI: Ongania (A. Toma Maglie), Jimenez (Canosa), Quarta Franc. (V. Mola), Stefanini (N. Spinazzola), Beitia (Gallipoli), Urbano (Ugento), Soldani (UC Bisceglie), Loiodice (Taranto), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Karim Sadat (Galatina), Vigliotti (Galatina), Tecci (A. Toma Maglie), Gonzalez Man. (Bisceglie), Lanzone (Canosa), Guastamacchia (Taranto), Pucinelli (Acquaviva), Tourè (Galatina), Niang (Polimnia), Falciano (Taurisano);
2 RETI: 64 calciatori;
UNA RETE: 117 calciatori