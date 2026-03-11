CICLISMO – Salento De Finibus Terrae: nasce la prima ciclostorica tra Gallipoli e Leuca

Dal 13 al 15 marzo il Salento ospita la prima edizione della Salento De Finibus Terrae – Targa Caroli Hotels, manifestazione ciclostorica non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca in acciaio o alluminio costruite fino agli anni Ottanta, con abbigliamento vintage obbligatorio.

L’evento, organizzato con il coordinamento di Michela Piccioni — figura di riferimento nel panorama delle ciclostoriche italiane — ha come fulcro logistico i Caroli Hotels, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Le partenze sono fissate alle ore 9 dal Bellavista Club di Gallipoli.

Due i percorsi previsti: Gallipoli–Santa Maria di Leuca (45 km), con apertura straordinaria della Cascata monumentale dell’Acquedotto Pugliese, e Gallipoli–Monteroni di Lecce (60 km), con arrivo al Velodromo degli Ulivi, che nel 1976 ospitò i Campionati del Mondo su pista.

Ricco il programma collaterale: mostre dedicate a Francesco Moser e ad altri campioni deli ciclismo come Pascal Richard, Alessandro Petacchi e Mario Cipollini, convegni sul cicloturismo e incontri nelle scuole di sette comuni salentini. Presente anche la Pattuglia Ciclistica Storica dei Bersaglieri d’Italia.

La manifestazione gode del patrocinio del WWF Salento e punta a valorizzare il territorio come destinazione di turismo lento e sostenibile.

—

Per iscrizioni e informazioni:

Segreteria organizzativa

Lorenzo Ingrosso – 346 6197277

Ester Franco – 0833 202536

Mail: ciclismo@carolihotels.it – eventi@carolihotels.it