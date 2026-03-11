Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 08.03.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’8 marzo 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Angelo Cavaliere (4); Samuele Zanzarella (4)
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Marco Tondo (1)
FC SANTERAMO: Fedele Cardinale (4); Francesco Borromelo (3); Pasquale Ninni (2)
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI: Marco Coroforte (1)
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Vito N. Clemente (dir., fino al 12/05/26); Francesco Nasole (1)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Ammenda di 300 euro; Giuseppe Scarciglia (dir., fino al 02/04/26); Fabiano A. Cimino (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Marco Mastellone (1)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Nicolò Margagliotti (1); Andrea Inguscio (1)
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Francesco De Paola (1 – gara del 05/03); Davide Fiorini (1 – gara del 05/03)
SUPERSANO: Cristian Diaz (1); Mattia B. Totaro (1); Vito Capone (1); Gaetano Mele (1)
V. SAN PANCRAZIO: Ilario Tafuro (1); Cosimo Nunzella (1)
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Luigi Policarpo (dir., fino al 12/05/26); Marco Gentile (dir., fino al 12/04/26)
ATL. PEZZE: Giacomo Vinci (1)
AZZ. CASTELLANA: Giuseppe Giannini (1)
DIMATEAM:
FASANO: Mattia Convertino (1); Giacomo Baccaro (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Michele Leccese (1); Riccardo Caterino (1)
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Ammenda di 200 euro; Antonio Lucich (dir., fino al 12/04/26); Mattia Colì (2)
REAL SANNICANDRO: Alessandro Cippone (1)
TAF CEGLIE M.: Vincenzo Merico (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Mattia Nardella (1)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Francesco Circolone (1)
C. SOLETO: Ammenda di 100 euro; Lorenzo Zollino (1)
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Mathias Damone (1); Angelo M. Ciura (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: