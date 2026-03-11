ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 08.03.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare dell’8 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO: Antonello Mongiello (dir., fino al 19/03/26), Luigi Dinielli (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI: Andrea Saraniti (1)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Luca Liso (1)
NOVOLI: Ammenda di 800 euro; Andrea Sorino (1)
POLIMNIA: Gaetano Anaclerio (1)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Morifere Kone (1)
UGENTO: Cosimo Oliva (all., 1); Fernando Albin Gomez (1)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Francesco Velletri (2); Hugo Urrutia (1); Mattia Torrisi (1)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO: Giuseppe Frisenda (1)
F. TAVIANO: Ammenda di 400 euro
GINOSA:
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE: Ammenda di 400 euro
OSTUNI: Luciano Bruni (all., fino al 19/03/26); Samuel Gomez (1); Giuseppe Narducci (1)
P. BAGNOLO: Antonio Pedio (dir., fino al 12/05/26)
R. PUTIGNANO:
SAVA: Giovanni Gatto (1)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Luciano F. Garcia (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: