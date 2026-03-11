ATLETICA – Il Salento in evidenza ad Ancona: Nutricati, staffetta Cadette, Mauri e Catanzaro da applausi

L’atletica di casa nostra si conferma in un ottimo momento di forma. A testimonianza di tale assunto, i risultati raccolti da società e atleti salentini impegnati nei meeting in programma in diverse zone d’Italia nei giorni scorsi.

A livello giovanile, per esempio, si è distinto Samuele Nutricati, giovane triplista di Casarano, tesserato con l’Atletica Salento, vincitore della competizione nella categoria Cadetti (2011-2012) al Trofeo “Sportivissimo Indoor” che si è svolto nei giorni scorsi al PalaCasali di Ancona. L’Atletica Salento ha raccolto anche un altro importante successo, primeggiando nella staffetta 4×200 Cadette grazie a Vittoria Ferramosca, Emma Albano, Farida Pasanisi e Annalaura Andriani.

Sempre ad Ancona, successi individuali per Nicolas Mauri e Samantha Anna Catanzaro (Aps Due Mondi di San Pietro in Lama) nei 2.000 metri di marcia Ragazzi e nei 600 metri Cadette; la Due Mondi l’ha spuntata nella classifica generale a squadre precedendo l’Atletica Sambenedettese e l’Us Foggia – Scuola nazionale asta.

Infine, passando alle corse su strada e sterrati, primo posto per Rocco Cera (Galatletica Dream Team di Galatina) nella “Corsamare” di Polignano (Ba), sulla distanza dei dieci chilometri, con circa 600 iscritti. Da segnalare anche il rilevante risultato ottenuto da Fabrizio Pastore, classe 2004 della Apuliathletica di San Pancrazio Salentino, trionfatore a Francavilla Fontana nella terza edizione del Cross Parco Laurito.