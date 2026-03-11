LECCE – Via del Mare, via ai lavori preliminari alla copertura integrale di ogni settore

Via ai lavori di realizzazione della copertura del Via del Mare. Dopo la partita tra Lecce e Cremonese di domenica scorsa, la squadra giallorossa tornerà a giocare sul terreno di casa solo nel pomeriggio del 6 aprile, giorno di Pasquetta, contro l’Atalanta. In questo mese scarso, dunque, sarà smontata la vecchia copertura della Tribuna centrale che dovrà lasciare spazio alla nuova copertura integrale.

I lavori sono dunque cominciati già lunedì scorso e andranno avanti per le prossime settimane. Fino a fine stagione (il Lecce dovrà giocare solamente altre quattro volte al Via del Mare) tutti i settori dello stadio saranno scoperti. Un sacrificio necessario, come anche sottolineato dal presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, per avere uno stadio rinnovato e totalmente coperto nel mese di agosto, quando, sulla carta, sarà destinato a ospitare alcune gare dei Giochi del Mediterraneo (rinvio per motivazioni belliche permettendo).