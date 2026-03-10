BASKET C/m – LSB Lecce sa soffrire, espugnato anche il parquet di Ceglie

La Cce Lsb Lecce resta saldamente al comando della classifica. Dopo il successo casalingo maturato nel derby contro Monteroni, gli uomini di coach Michelutti hanno espugnato il parquet del Messapica Ceglie Basket col punteggio di 72-75 al termine di una partita molto combattuta. La gara è stata valevole per la nona giornata di ritorno del Girone N del campionato maschile interregionale di serie C. Sostenuti da un pubblico molto caldo, i padroni di casa hanno tenuto la gara viva sino al suono dell’ultima sirena, dando filo da torcere ai primi della classe. È stato un vero e proprio testa a testa che ha visto i viaggianti toccare un massimo di 8 punti di vantaggio nel corso della contesa. Tra le fila biancazzurre sono andati in doppia cifra ben 5 giocatori: Cantagalli, Guido, Pallara, Zalalis e Tyrtyshnik. Quest’ultimo è stato il top scorer della partita con 20 punti segnati a referto.

Nei primi due quarti le squadre si sono equivalse sino ad impattare il 41 pari in concomitanza della pausa lunga, che ha rimandato i giocatori negli spogliatoi. Ancora una volta però il terzo periodo si è rivelato decisivo per la Cce Lsb Lecce, che si è dimostrata più incisiva dei beniamini di casa, presentandosi alla porte della fase topica del match con 5 lunghezze di vantaggio. Nell’ultimo quarto Ceglie ha provato ad annullare il piccolo gap nel punteggio, ma Mocavero e compagni sono rimasti concentrati rispondendo colpo su colpo con la forza del collettivo, dinanzi ad una squadra ben organizzata e sempre in palla. Negli scampoli finali i locali hanno provato la ripartenza con 3 punti da recuperare sul tabellone luminoso, ma Guido è stato lesto a strappare di mano il pallone ai padroni di casa, inchiodando così il risultato sul 72-75.

“Sapevamo di dover affrontare una squadra ben allenata con un pubblico che per loro sarebbe stato il sesto uomo in campo – dichiara coach Daniele Michelutti a fine partita -. I ragazzi però sono stati concentrati e hanno saputo soffrire tutti insieme confezionando un’altra vittoria molto importante per il prosieguo del campionato. Soprattutto in questa fase della stagione – conclude il coach friulano –, le squadre sono ancora più agguerrite perché sono in cerca di punti importanti per raggiungere ognuna i propri obiettivi stagionali”. La Cce Lsb Lecce tornerà in campo sabato prossimo al Pala San Giuseppe da Copertino dove ospiterà la Mens Sana Mesagne, con palla a due alle 19.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Messapica Ceglie – Cce Lsb Lecce 72-75

(18-21, 41-41, 61-66)

Messapica Ceglie: Leporale; Marini 5; Urso; Perfigli 9; Cvetanovic 18; Invidia; S. Urso; Carta 6; Argentiero 14; Ciracì; Salerno 9; Angius 11; All. Faggiano.

Cce Lsb Lecce: Guido 19; Tyrtyshnik 20; De Giovanni; Pallara 12; Cantagalli 10; Mocavero 2; Laudisa; Vidakovic; Fracasso 2; Zalalis 10. All. Michelutti

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 9 rit.): MS Mesagne-NV Mesagne 54-68, Monteroni-Barletta 70-48, Nardò-Assi Brindisi 73-67, Monopoli-Francavilla 75-48, Ceglie-LSB Lecce 72-75, Cus Foggia-Molfetta 80-69.

CLASSIFICA: LSB Lecce 36 – Nardò 34 – NV Mesagne 32 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 22 – Molfetta 20 – Corato 18 – Cus Foggia, Monopoli, Ceglie 16 – Francavilla 14 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): NM Corato-Monteroni, LSB Lecce-MS Mesagne, Barletta-Ceglie, Francavilla-Cus Foggia, Molfetta-Nardò, NV Mesagne-Monopoli.