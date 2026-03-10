BASKET C/m – A9 Nardò, grinta e sostanza: battuto il Brindisi, esordio ok per Castellitto

Vittoria interna per la Pallacanestro A9 Nardò, che supera 73-67 l’Assi Brindisi nella 22° giornata di Serie C in data domenica 8 marzo.

I bianconeri gestiscono la gara per tutti i quaranta minuti, costruendo nel primo quarto un vantaggio di 7 punti (18-11) che cresce nel corso dei minuti, superando in più occasioni la doppia cifra. Nel secondo quarto la squadra di Coach Castellitto impone ulteriormente il proprio gioco sugli avversari fino al +15.

Dopo l’intervallo si perde il clima disteso dei primi 20 minuti: Brindisi inizia a rispondere a Nardò, che si concede dei momenti di pausa. Gli ospiti provano ad approfittarne ma la difesa neretina non si lascia cogliere impreparata, portando a casa i due punti con il risultato di 73-67.

Miglior realizzatore della gara per i bianconeri è Darius Stonkus con 22 punti. Prestazione di grande sostanza anche per Ilia Boev, autore di una doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi, impreziosita da 2 stoppate. Ottimo impatto anche per Joel Myers, al debutto con la maglia dell’A9, che chiude con 11 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.

Il premio di MVP dell’incontro va a Pietro Gigli, al primo riconoscimento stagionale, grazie a una prestazione concreta da 7 punti e 2 rimbalzi.

Successo significativo anche per l’esordio sulla panchina bianconera di Gabriele Castellitto, che inaugura la sua esperienza alla guida della squadra con una vittoria.

La Pallacanestro A9 Nardò tornerà in campo domenica 15 marzo alle ore 18 in trasferta sul parquet della Pallacanestro Molfetta.

(US Pallacanestro Nardò)

—

IL TABELLINO

A9 NARDÒ-ASSI BRINDISI 73-67

(18-11, 43-28, 60-46)

PallA9 Nardò: Stonkus 22, Boev 13, Myers 11, Tinto 8, Barel 8, Gigli 7, Facciolà 4, Gramazio 0, Zustovich 0, Francone ne, Poletti ne, Sebrek ne. All. Castellitto.

Assi Brindisi: Thioye 0, Datuowei 6, Pagano ne, Ouattara 3, Valente 15, Brunetti 17, Guadalupi 5, Errico 0, Cocco 2, Maffei 19, Sironi 0

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 9 rit.): MS Mesagne-NV Mesagne 54-68, Monteroni-Barletta 70-48, Nardò-Assi Brindisi 73-67, Monopoli-Francavilla 75-48, Ceglie-LSB Lecce 72-75, Cus Foggia-Molfetta 80-69.

CLASSIFICA: LSB Lecce 36 – Nardò 34 – NV Mesagne 32 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 22 – Molfetta 20 – Corato 18 – Cus Foggia, Monopoli, Ceglie 16 – Francavilla 14 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (14-15/03): NM Corato-Monteroni, LSB Lecce-MS Mesagne, Barletta-Ceglie, Francavilla-Cus Foggia, Molfetta-Nardò, NV Mesagne-Monopoli.