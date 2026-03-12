LECCE – Verso Napoli, frena Gallo. Precedenti, solo due vittorie al “San Paolo”, ma che vittorie…

La preparazione del Lecce alla sfida di sabato col Napoli è proseguita al mattino ad Acaya dove, nonostante il rientro in gruppo di Sottil che si è allenato regolarmente, restano da valutare le condizioni di Gallo che ha svolto un lavoro differenziato per affaticamento muscolare.

Domani la rifinitura che precederà la partenza per Napoli.

Quella del “Maradona” sarà una sfida dal sapore particolare, come ogni volta che il Lecce si trova ad affrontare il leccese doc Antonio Conte. Sarà l’undicesima volta che ciò succede da allenatore avversario, un incrocio che ultimamente si è rivelato stregato per i giallorossi considerando che gli ultimi tre precedenti si sono chiusi tutti con la vittoria per 1-0 dei napoletani. Nel curriculum di Conte contro il Lecce figurano anche una vittoria e un pari sulla panchina dell’Inter, lo stesso bottino ottenuto alla guida della Juventus e un successo nel derby con il Bari, mentre le uniche due volte in cui il Lecce è riuscito a battere una sua squadra non è mai accaduto in Serie A ma solo nel 2006/07 in Serie B contro l’Arezzo per 1-0 e nel 2010/11 in Coppa Italia con il 3-2 inflitto al suo Siena.

Anche i precedenti complessivi giocati in casa del Napoli non sorridono ai salentini, che su 19 incontri hanno collezionato undici sconfitte e sei pareggi a fronte di sole due vittorie storiche rimaste nel cuore dei tifosi. La prima risale al campionato 1997/98 quando il Lecce di Sonetti si impose per 2-4 con le firme di Casale, Palmieri, Atelkin e l’autorete di Ayala, mentre la più recente (febbraio 2020) è il bellissimo 2-3 della gestione Liverani contro il Napoli di Gattuso, una gara spettacolare decisa dalla doppietta di Lapadula e dal gran gol su punizione di Mancosu che resero vani i centri di Milik e Callejon per il definitivo 2-3.