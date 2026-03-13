TERZA CATEGORIA – Lecce, cambia la classifica; Maglie, il Giudice sportivo, gare dell’8 marzo

Terza Categoria/Lecce – Gara Salento Soccer Academy-S. Guagnano (2-2 sul campo, giocata il 1° marzo): il Giudice sportivo ha accolto il ricorso della Salento Soccer Academy infliggendo la sconfitta a tavolino alla Soccer Guagnano che, nella partita in questione, ha effettuato sei cambi invece dei cinque regolamentari.

Nuova classifica: S. Veglie 43 – Kick Off 32 – Alixias, Atl. Copertino 31 – V. Collepasso 25 – Merine, Seclì 24 – Lizzanello 22 – Salento Soccer Ac. 18 – Calimera 11 – S. Guagnano 8 – Club Salento Lecce 1 (Lizzanello, Soccer Guagnano, Merine, Alixias una gara in meno).

Rimodulazione del calendario: l’attività agonistica sarà sospesa dal 28 marzo al 3 aprile per via del Torneo delle Regioni. Le gare previste per la 19esima giornata, ottava di ritorno, sono posticipate al 3 maggio. Riprogrammati anche i due recuperi della 12esima giornata, prima di ritorno: Lizzanello-Soccer Guagnano si giocherà il 4 aprile alle 15; Merine-Alixias, il 9 aprile alle 16.

Playoff: programmati per il 10 maggio (semifinali) e 17 maggio (finale).

Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare dell’8 marzo 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ANDRANO-CASTIGLIONE:

AP SPECCHIA: Lorenzo Zecca (dir., fino al 19.03.26); Andrea Licchetta (1)

ATL. MELPIGNANO: Manuel Leone (1)

ATL. SALVE: Marco Corciulo (1); Marco Caputo (1)

CHORIANA:

CUTROFIANO AM: Vincenzo Verri (1)

GC MURO:

LM SCORRANO:

PALMARIGGI:

SANNICOLA:

V. NEVIANO: