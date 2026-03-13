VELA – A Gallipoli due giorni dedicati alla Classe Dinghy 12′

Il 14 e 15 marzo, le acque di Gallipoli ospiteranno il Campionato Zonale della Classe Dinghy 12’, organizzato dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè sotto l’egida della FIV. Questa iconica deriva, nata nel 1912 e già protagonista di due Olimpiadi, torna nel Salento per una competizione che unisce eleganza e spirito sportivo.

Il campo di regata sarà allestito nello specchio d’acqua antistante il Borgo Antico, offrendo ai visitatori una tribuna naturale per seguire le prove. La base logistica sarà presso lo Scalo della Banchina del Canneto, simbolo della tradizione locale. Il programma prevede un massimo di quattro prove complessive (due al giorno), in un fine settimana che celebra il legame indissolubile tra sport velico, storia e bellezza del territorio jonico.