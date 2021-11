COPPA PUGLIA – Il programma, le variazioni di sede e gli arbitri dell’andata del 2° turno

Nel torneo di Coppa Puglia regionale, si giocano, nel pomeriggio, le gare d’andata del secondo turno. Squadre in campo alle ore 14.30. Sino alla finale, si giocherà in partite di andata e di ritorno con regole Uefa in caso di pareggio nel doppio confronto. Le partite di ritorno del secondo turno si disputeranno, a campi invertiti, il 16 dicembre.

Il programma:

Audace Cagnano-Sammarco (Aulisa di Barletta)

Gioventù C. San Severo-Nuova Daunia (Camporeale di Molfetta)

Real Zapponeta-Città di Trani (Andreula di Molfetta)

Ascoli Satriano-Canusium (Liegi di Barletta)

Ruvese-Virtus Palese (Nasca di Barletta)

Levante Azzurro-Sportiva Torre a Mare (a Capurso, Labarile di Bari)

Real Sannicandro-FC Santeramo (Maselli di Bari)

Atl. Martina-Esperia Monopoli (Saracino di Molfetta)

Real Mottola-Hellas Laterza (Cantoro di Brindisi)

Statte-Don Bosco Manduria (De Benedictis di Bari)

S. Vito-Ceglie (Portoso di Molfetta)

Cedas Avio Brindisi-Mesagne (Troccoli di Bari)

Rinascita Refugees-San Pietro Vernotico (a Leverano, designazione non comunicata)

Vernole-Cursi (Maestoso di Lecce)

SD Parabita-Salve (Pisanello di Lecce)

Città di Poggiardo-Ruffano (De Gaetanis di Brindisi)

(foto Coribello)