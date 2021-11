SERIE D/H – Casarano, in due saltano la trasferta di Rotonda: il Giudice sportivo della 12ª

Le decisioni del Giudice sportivo per il campionato di Serie D girone H, gare del 21 novembre.

CALCIATORI – Tre giornate per Alex Sirri (A. Cerignola, per aver colpito con uno schiaffo un calciatore avversario); una gara per Gennaro Ruggiero (San Giorgio), Fabio Meduri (Casarano), Sebastian Sanchez (Casarano), Papa Camara (Fasano), Giuseppe Polichetti (Francavilla), Bright Addae (Lavello), Andrea Di Pietro (San Giorgio),

DIRIGENTI – Inibizione sino al 14-12-21 per Angelo Antonio Continisio (Team Altamura, allontanato per reiterate proteste nei confronti dell’arbitri, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni intimidatorie all’indirizzo del direttore di gara); sino al 30-11-21 Domenico Damato (Lavello, per avere indebitamente raggiunto l’area tecnica avversaria e rivolto espressioni provocatorie all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, allontanato).