Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 21.11.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici pugliesi, gare del 21 novembre.

ECCELLENZA

Gara Racale-Ostuni (0-1) del 07.11.21: Ricorso del Racale respinto, confermato il risultato del campo.

CALCIATORI – Squalificato per due turni: Yomoussa Diarrassouba (Trani); per un turno: Gabriele Caruso (Ostuni), Simone Ricucci (Vieste), Banda Mbaye (DB Trinitapoli), Onofrio Viola (San MArco), Jacopo Mancarella (DC Otranto), Antonio Cannito (Martina), Stefano Amaddio (Sava).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 25.12.21 per Luigi Agnelli (Orta Nova).

AMMENDE – 100 euro al Barletta (fumogeni).

**

COPPA ITALIA ECCELLENZA – Gare del 18.11.21

CALCIATORI – Squalifica sino al 31.12.21 per Rocco Daiello (Corato); una gara per Mauro Marconato (Ugento), Sadikh Diagne (CD Mola), Simone Cassano (Ugento), Michele Aprile (Martina).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Una giornata per Matatt Taal (Atl. Acquaviva), Ruben Permeti (Melendugno), Gaetano Calamita Di Tria (N. Spinazzola), Danilo Mauro (Tricase), Alessandro Capone (Novoli), Vincenzo Zingaro (Spinazzola), Giovanni Costantino (V. Locorotondo), Onofrio Abrescia (Atl. Acquaviva), Gianmarco Pasculli (leverano), Simone Riccardi (Lucera), Samuel Maggio (Avetrana), Simone Carella (Lucera), Salvatore Scarlino (Taurisano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 02.12.21 per Salvatore Taurino (Melendugno), Giuseppe G. Saffi (Rutiglianese).

AMMENDE – 200 euro al Talsano (frasi ingiuriose e minacciose verso il Capo di Leuca e loro dirigenti da tre estranei aventi giubbotto col logo della società).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Due gare di squalifica per Giuseppe Mascoli (Ruvese), Yancouba Mane (1+1, V. Molfetta) e Mattia La Forgia (V. Molfetta); una gara per Giacomo Dettu (Soleto), Antonio Di Bari (Grumese), Antonio M. Russo (Real San Giovanni), Adolfo Pio Di Lauro (Troia), Vito Saccomanni (FC Santeramo), Nicola Gadaleta (Noja), Alessandro Garzia (SD Parabita), , Giuseppe Fanizza (Atl. Pezze), Francesco Lotito (Mesagne), Claudio Lanera (Levante Azzurro), Pierpaolo Desiderato (Ruffano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 02.12.21 per Vincenzo Lanotte (Trinitapoli).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 23.12.21 per Francesco Russo (Noja); sino al 02.12.21 per Salvatore Galluzzo (Cedas Avio BR), Pasquale La Grotta (lizzano), Giuseppe De Trizio (Levante Azzurro).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 02.12.21 per Cristian Rizzello (Parabita).

AMMENDE – 150 euro al Copertino (fumogeni-petardo) e al Ruffano (fumogeno); 100 euro alla Virtus Molfetta (lancio di una bottiglietta in campo da parte di un tifoso con susseguente rissa sugli spalti); 50 euro al Cursi (fumogeni).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara G. Aradeo-San Pietro Vernotico del 07.11.21 (0-3): dichiarato improcedibile il reclamo dell’Aradeo.

CALCIATORI – Due gare per Luca Martella (Alessano) e Antonio Vedruccio (CD Poggiardo); una gara per Matteo Accogli (N. Andrano), Gianbattista Aresta (E. Monopoli), Francesco Daugenti (S. Torre a Mare), Giovanni Blasi (TAF Ceglie), Michele Cursio (Sammarco), Mattia Coli (Statte), Kevin Cassano (W. Bari S. Spirito).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21.01.22 per Stefano Ieffa (Elce); sino al 09.12.21 per Giovanni Chiarappa (CD Palo); sino al 04.12.21 per Souleymane Ndione (R. Refugees).

AMMENDE – 100 euro al Poggiardo (per non aver impedito a persona non identificata di colpire lo spogliatoio del direttore di gara) e al Taf Ceglie (4 fumogeni); 50 euro al Fragagnano (per non aver rispettato la numerazione dei titolari nella compilazione della distinta) e all?Elce (spogliatoio senza acqua calda).