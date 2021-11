LECCE – Problemi muscolari per Coda. Il dg Corvino interviene all’Università del Salento

Mister Marco Baroni potrebbe perdere il suo bomber principe, Massimo Coda, per via di una noia muscolare. La società ha reso noto che il calciatore si è sottoposto a una risonanza magnetica, presso lo studio “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato un’elongazione dell’adduttore della coscia sinistra. Ciò potrebbe significare un paio di settimane di stop per smaltire il problema.

Intanto, domattina alle 11, presso il plesso di Giurisprudenza (Ekotecne) dell’Università del Salento di Lecce, il dg del Lecce, Pantaleo Corvino, interverrà al seminario “Il dirigente sportivo e le sue funzioni, esperienze di campo e di scrivania“, portando la sua esperienza agli studenti del Corso di Laurea Triennale in Diritto e Management dello Sport.

Nell’allenamento odierno, infine, a parte Coda, Tuia ha svolto differenziato mentre Gargiulo è tornato in gruppo. Domani la rifinitura al Via del Mare.

(foto: M. Coda, ph Coribello/SS)