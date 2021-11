SERIE C/C – Ancora una pesante sanzione per il Taranto. Il Giudice sportivo della 15ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della quindicesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Due giornate per Fernando Tissone (Paganese); una giornata per Massimo D’Angelo (Picerno), Davide Di Pasquale (Foggia), Antonio Granata (Taranto), Salvatore Aloi (Avelino), Andrea Allegretto (Picerno), Facundo De Ciancio (Picerno), Sergio Sabatino (Fidelis Andria), Luigi Cirillo (ACR Messina), Lamine Fofana (ACR Messina).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Due giornate per Giuseppe Padovano (ACR Messina); una giornata per Stefano Sottili (Juve Stabia).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30.11.2021. per Luigi Condò (Vibonese, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro); inibizione sino al 07.12.2021 per Maurizio Pellegrino (Catania, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro).

AMMENDE – 1.500 euro al Taranto (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere tre petardi, per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e Istituzioni calcistiche); 500 euro all’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere due piccoli petardi), al Bari (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi), alla Fidelis Andria (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo), al Monopoli ( per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo), alla Turris (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo).