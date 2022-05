COPPA PUGLIA – La finale sarà Audace Cagnano-Polisportiva Galatone

Audace Cagnano e Salve (Polisportiva Galatone) sono le due finaliste dell’edizione 2021/22 della Coppa Puglia, manifestazione dedicata alle squadre di Prima e Seconda Categoria.

Nelle due semifinali di ritorno giocate oggi, il Levante Azzurro ha battuto per 4-1 l’Audace Cagnano. Risultato, però, insufficiente a passare il turno, in virtù del 4-0 a tavolino riportato all’andata dalla formazione foggiana (il Levante si presentò in campo in nove uomini e, al 29′ del primo tempo, rimase in sei per via di tre infortuni).

Nell’altra semifinale, Pol. Galatone e Ceglie hanno pareggiato per 2-2. All’andata, a Ceglie, aveva vinto il Galatone per 2-1.

La finale, in gara d’andata e di ritorno, si giocherà tra il 26 maggio e il 9 giugno prossimi, con sorteggio da definire nei prossimi giorni. L’ultima squadra a vincere il trofeo fu la United Sly nel 2018/19; nel 2019/20 la manifestazione non fu terminata; nel 2020/21 non fu proprio disputata.