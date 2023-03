COPPA PUGLIA – Eliminate Santeramo e Grottaglie, la finale sarà Canusium-Galatina

Sarà Canusium-Galatina la finale di Coppa Puglia 2022/23. Questo l’esito delle semifinali di ritorno che si sono giocate nel pomeriggio di ieri.

Nel primo confronto, il Canusium batte il Santeramo per 2-1. All’andata, il match si era chiuso sul punteggio di 1-1.

Il Galatina ribalta, allo “Specchia” la sconfitta di misura subita all’andata a Grottaglie, imponendosi per 2-0 con le reti, nella ripresa, di Negro su rigore al 12′ e di Perrone al 29′. Prima del raddoppio, Grottaglie vicino al pari con Sowe che colpisce la traversa.

La finale si giocherà in doppio confronto, di andata e ritorno, con sorteggio da effettuarsi nei prossimi giorni. La gara d’andata è in programma per il 5 aprile; quella di ritorno, per il 19.