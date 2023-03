LECCE – Magre soddisfazioni per i Primavera nazionali: il programma odierno

Poche soddisfazioni per i nazionali del Lecce impegnati nelle gare di ieri. In campo sono scesi quattro elementi della Primavera di Federico Coppitelli con le rispettive nazionali Under 19.

Sconfitta per 4-0 con la Norvegia per la Romania U19 di Burnete, Pascalau e Vulturar, tutti schierati titolari. Vulturar, poi, è stato sostituito nell’intervallo. Sconfitta anche per l’Irlanda U19 di McJannet, capitano della sua nazionale, uscita perdente per 1-2 dal confronto con la Slovacchia. Samek, invece, è andato in tribuna (in quanto squalificato) per la partita della sua Repubblica Ceca U19, vittoriosa per 3-1 sulla Croazia.

Fitto il programma odierno che vedrà potenzialmente impegnati Banda (Zambia-Lesotho, h 17); Berisha (Albania-Azerbaigian U21, h 16); Hjulmand (Danimarca-Finlandia, h 20.45), Voelkerling Persson e Hasic (Scozia-Svezia U21, h 19); Helgason (Bosnia-Islanda, h 20.45); Falcone (Italia-Inghilterra, h 20.45) e Borbei (Portogallo-Romania U20, h 16).