PROMOZIONE – Il punto su promozione diretta, playoff, playoff e retrocessioni a 270′ dalla fine

Così come abbiamo fatto ieri per l’Eccellenza (QUI), facciamo il punto anche sul campionato di Promozione girone B in chiave promozione diretta, playoff, playout e retrocessioni in Prima Categoria.

Diversamente da quanto accade in Eccellenza, in Promozione le prime due classificate di ogni girone accedono automaticamente al massimo campionato dilettantistico regionale. Nel girone B, ad oggi, si giocherebbe lo spareggio tra Brilla Campi e Racale, essendo entrambe appaiate in vetta alla classifica con 54 punti. Sarà, probabilmente, decisivo, però, lo scontro diretto della penultima giornata che si giocherà in casa del Brilla Campi. Per il resto, il Racale, domenica prossima, affronterà in casa il Martina e chiuderà la stagione regolare, sempre al “Basurto”, contro il Tricase. Impegno ostico, invece, per il Brilla, domenica prossima a Taurisano. Dopo lo scontro diretto col Racale, poi, chiuderà il torneo a Talsano.

Il regolamento prevede che si qualificheranno ai playoff le squadre classificate dal secondo al quinto posto. Le semifinali saranno seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco tra la seconda e la quinta o tra la terza e la quarta è di almeno sette punti, passa direttamente il turno la miglior classificata. La finale playoff si giocherà in gara unica sul campo della miglior classificata.

Con la classifica odierna, andrebbero ai playoff: una tra Brilla e Racale (54), Taurisano (45) e Mesagne (44), mentre il Talsano (36) sarebbe tagliato fuori dalla regola dei sette punti (ha ben 18 punti di distacco dalla seconda). L’unica speranza, per il Talsano, di agganciare il treno playoff è di superare una tra Taurisano e Mesagne, opzione che, a tre turni dalla fine, appare oltremodo improbabile. Pertanto, si profila una sola semifinale playoff, quella tra terza e quarta. Chi vince, affronta in trasferta la seconda classificata. La miglior vincitrice dei playoff (dei due gironi, A e B) si classificherà al primo posto nella speciale graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza; al secondo posto, la peggiore tra le due vincitrici dei playoff; al terzo, la vincitrice di Coppa Italia Promozione (la vincente tra Spinazzola e Mesagne, coi baresi favoriti dalla vittoria in trasferta per 1-3 nella finale d’andata); al quarto posto, la miglior perdente dei playout dei due gironi di Eccellenza.

Capitolo retrocessioni e playout. Matematicamente retrocesso in Prima Categoria il Melendugno, rimane aperta la corsa playout, che coinvolgeranno la terzultima e la penultima in classifica, ad oggi, Virtus Locorotondo (20) e Atletico Martina (15). Anche in questo caso, vale la regola dei sette punti: se tra terzultima e penultima ci sono almeno sette lunghezze, la terzultima si salva automaticamente e retrocede la penultima.

Nel girone A, infine, la lotta per la promozione diretta è tra Virtus Mola (56) e Spinazzola (53). A seguire, Lucera (41), Atletico Acquaviva e Levante Azzurro (40) e Nuova Daunia (34). In coda, quasi matematicamente retrocessa la Rinascita Rutiglianese (ultima con 11 punti); in lotta per evitare i playout: Don Uva (26), Città di Trani (25), Bitritto Norba (23), Capurso e Real San Giovanni (19).