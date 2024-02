COPPA PUGLIA – Chiusi i quarti di finale: i risultati e le quattro semifinaliste

Si sono chiusi poco fa i quarti di finale di Coppa Puglia che hanno promosso, alle semifinali, Audace Barletta, Ideale Bari, Capo di Leuca e Squinzano. I risultati:

Maracanà San Severo-Audace Barletta 0-3 (and. 0-0)

Ideale Bari-Real Putignano 5-1 (and. 0-2)

Cursi-Capo di Leuca 2-1 (and. 1-4)

Squinzano-DB Manduria 2-1, 4-2 ai rigori (and. 1-2)

Le semifinali metteranno di fronte, per il criterio di vicinanza geografica, Audace Barletta e Ideale Bari da un lato, Capo di Leuca e Squinzano dall’altro. Il calendario sarà definito da apposito sorteggio da effettuarsi in Lega. Le semifinali si giocheranno, sempre su gare di andata e ritorno, il 13 marzo (andata) e il 27 marzo prossimi.