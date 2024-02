TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 25.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 25 febbraio 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG: Jacopo Spagnolo (1)

OLYMPIQUE S.: Ivan Fasano (1)

P. MARTIUS:

P. SOGLIANO: Antonio Spongano (1); Antonio Maglio (1)

REAL SQUINZANO:

S. GUAGNANO:

SALENTINA C.: Ammenda di 75 euro

SANNICOLA: Michele Della Rocca (1)

SPONGANO: Alessio Puzzello (1)

SUPERSANO:

V. CARMIANO:

Gara Supersano-P. Martius (2-0 del 10 febbraio): respinto il ricorso della P. Martius sulla presunta irregolarità della posizione del calciatore Paolo Johnny Casciaro del Supersano, confermato il risultato di 2-0.

Gara Atl. Carmiano Magliano-Virtus Carmiano (2-2 del 25 febbraio): risultato sub iudice per via del preannuncio di ricorso dell’Atletico Carmiano Magliano.

Gara Salentina Calcio-Real Squinzano (3-1, del 25 febbraio): risultato sub iudice per via del preannuncio di ricorso del Real Squinzano.