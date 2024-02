LECCE – Pongracic, parole da leader: “Serve compattezza in questo momento per ritrovare forma e vittorie”

Assente causa squalifica con l’Inter, Marin Pongracic non vede l’ora di tornare al centro della difesa del Lecce. Ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Il croato vede così il momento della squadra: “In questo periodo abbiamo giocato contro tante squadre forti, che occupavano la parte alta della classifica e non è stato certo facile fronteggiarle. Abbiamo però il nostro obiettivo e seguiamo tutti quanti il mister. Vogliamo vincere la prossima partita. Non vedo così questo calo durante il corso delle gare, personalmente. Ad esempio giocando con l’Inter sappiamo che è una squadra forte. Nel primo tempo siamo entrati bene in campo, nella ripresa è stato difficile ed abbiamo preso i gol in un momento particolare. Subendolo, sì, ma non avevamo iniziato male dopo l’intervallo. Anche nelle altre gare abbiamo fatto buone prestazioni”.

Sul Frosinone: “Ho visto parte del match con la Juventus. Loro sono giovani, pericolosi con giocatori potenti e non hanno paura di giocare. Possono essere pericolosi se glielo lasciamo fare. All’andata abbiamo visto che possiamo contenere questi giocatori offensivi. Dobbiamo essere compatti e uniti, insieme possiamo vincere la prima gara in trasferta della stagione”.

Non è stato facile seguire il match dalla tribuna con l’Inter: “Non è stato un bel giorno vedere da fuori la gara con l’Inter, perché abbiamo preso 4 gol senza fare punti. Non è stato facile ma è il passato, nel calcio bisogna pensare in avanti e non farsi condizionare dal passato”.

L’aspetto psicologico è importante ma la squadra c’è e può ripartire: “Il morale è buono, non credo si tratti di un problema psicologico da parte nostra. Dobbiamo seguire il mister ed ascoltare ciò che il mister ci dice di fare. Abbiamo tutto, lo abbiamo dimostrato anche prima che possiamo essere pericolosi. Ci sono partite che possiamo e dobbiamo vincere. Abbiamo già dimostrato che possiamo fare bene, dobbiamo solo ritrovare questa forma migliore. Per me però non è tutto negativo”.

Su Krstovic: “Parliamo spesso insieme. Lui ha sempre il solito coraggio, non abbiamo paura e non soffriamo la pressione. La vittoria e il gol sono delle conseguenze, dobbiamo solo essere concentrati e dare il nostro massimo per tornare a vincere”.

Pongracic si sente uno dei leader del gruppo: “Sono un po’ più vecchio di molti altri ed ho un po’ di esperienza, quindi un po’ leader mi sento ma non è importante. Dobbiamo dare tutti il 100% e fare bene con compattezza. E’ questo il modo”.