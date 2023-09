COPPA PUGLIA – Calendario 2023/24 e accoppiamenti primo turno

Partirà il prossimo 4 ottobre la 24esima edizione della Coppa Puglia per le formazioni di Prima e Seconda Categoria. Parteciperanno 69 squadre (sono state ufficializzate le rinunce di: Real San Giovanni, Top Player Minervino, Noicattaro, Pol. Noci, Hellas Laterza, Villa Castelli, Audace Fragagnano e Ruffano, per la Prima Categoria; di Rodi Garganico, Castelluccio dei Sauri, Elce, Real Olimpia Terlizzi, Invictus Lam Accademy, New Team Cellamare, Atletico Palagiano, Carosino, Real Neviano e Soccer Green Surbo, per la Seconda Categoria). Come sempre, alla società vincitrice sarà riconosciuto un premio in denari pari all’importo relativo ai diritti d’iscrizione al campionato 2023-24. Il campione uscente è l’Asd Galatina.

Il calendario. Accoppiamenti primo turno: 4 e 18 ottobre; triangolari primo turno: 4 e 18 ottobre e 1° novembre; sedicesimi: 15 e 29 novembre; ottavi: 17 e 31 gennaio; quarti: 14 e 28 febbraio; semifinali: 13 e 27 marzo; finale: 10 e 24 aprile.

Programma accoppiamenti primo turno (4 ottobre ore 15.30): Atl. Peschici-Atl. Vieste, Audace Cagnano-Atl. Apricena, GC San Severo-Maracanà San Severo, Michele Biancofiore-AC Monte, Sp. Manfredonia-Real Zapponeta, Etra Barletta-Audace Barletta, Virtus Bisceglie-Virtus Molfetta, Olimpia Bitonto-Bitetto, ideale Bari-Arcobaleno Triggiano, Grumese-real Sannicandro, Rinascita Rutiglianese-Kids Club Conversano, Castellana-Real Putignano, Esperia Monopoli-Soccer Team Fasano, Atl. Pezze-Atl. Martina, Real Mottola-G. Palagianello, RS Crispiano-Statte, Giovani Cryos-San Giorgio, TAF Ceglie Messapica-S. Vito, Latiano-Virtus Calcio Mesagne, Sava-Don Bosco Manduria, N. Avetrana-Virtus San Pancrazio, Zollino-Soleto, Melpignano-Cursi, P. Bagnolo-GC Muro, Città di Poggiardo-Vaste Poggiardo 91, F. Taviano-Presicce Acquarica, Tricase-Capo di Leuca.

Programma triangolari primo turno (4 ottobre ore 15.30): Uniti per Cerignola-S. Stornara, riposa Bovino; Pro Gioia-Avanti Altamura, riposa Dimateam; San Donaci-Valesio Sport Torchiarolo, riposa Squinzano; Salento Soccer Academy-Virtus Lecce, riposa Vernole; Giallorosssi Aradeo-Soccer Dream Parabita, riposa Kale Polis Gallipoli.