LECCE – Giudice sportivo, danno e beffa per Kaba

L’oggettiva errata valutazione dell’arbitro Giua della sezione di Olbia sulla seconda ammonizione a Mohamed Kaba ha comportato l’automatica squalifica del calciatore del Lecce per una giornata. A ciò, si aggiunge la beffa: l’ammenda di duemila euro per simulazione di fallo.

Il centrocampista franco-guineano, quindi, salterà Lecce-Napoli di sabato prossimo, unico squalificato in Serie A dopo le gare della sesta giornata.

Sempre il Giudice sportivo ha poi inflitto al Napoli un’ammenda di diecimila euro per via dell’utilizzo, di propri sostenitori, di laser in direzione del portiere avversario, reiterato anche nel secondo tempo. Ammenda di cinquemila euro all’Empoli per il comportamento posto in essere dal suo presidente, Fabrizio Corsi, inibito sino a tutto l’8 ottobre prossimo.