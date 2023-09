CRONACA – Amichevole Nardò-Ugento, Daspo per quattro tifosi

Il Questore di Lecce ha notificato quattro Daspo per altrettanti tifosi del Nardò, ritenuti colpevoli di tafferugli durante un’amichevole tra Nardò e Ugento, programmata per il 19 agosto scorso ma durata, di fatto, pochi minuti.

La durata dei provvedimenti è di otto, tre, tre e un anno. La ricostruzione dei fatti: un contrasto in campo era sfociato in una lite tra due calciatori, poi allargatasi ad altri tra calciatori e dirigenti presenti sul terreno di gioco. Alcuni tifosi neretini, dopo aver invaso il campo, avrebbero cercato di farsi “giustizia” da soli partecipando alla baruffa con calci pugni e, qualcuno, anche usando la cinghia dei pantaloni. Alcuni calciatori ospiti sarebbero, poi, scappati dall’impianto sportivo scavalcando il muro dello stadio, cercando rifugio in alcune abitazioni limitrofe. La Polizia di Stato, intervenuta a stemperare gli animi, aveva poi identificato i presenti. Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Polizia di Nardò, visionando le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza. I quattro soggetti in questione erano anche stati denunciati per scavalcamento e invasione di campo.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)